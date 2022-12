Au Luxembourg: Qu'avez-vous le plus cherché sur Google en 2022?

La liste des résultats de recherche de Google résume ce qui bouge et intéresse les utilisateurs de Google chaque année. Malheureusement, le Luxembourg n'est pas répertorié ici. C'est pourquoi nous avons utilisé «Google Trends» pour avoir notre propre aperçu de ce que vous avez le plus recherché sur Google en 2022.

Recherches les plus populaires

«Luxembourg» a été le mot le plus recherché en 2022, devant «Google» (Quel intérêt de recherche Google dans Google?) et «Translate». Les résidents ont aussi été très intéressés par les «restaurants» (4e), «YouTube» (8e) et la météo (9e).