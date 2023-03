Journée mondiale de la procrastination: Qu'avez-vous tendance à repousser toujours au lendemain?

«Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre au lendemain?». Vous êtes coutumier de cette vilaine habitude? Tâches ménagères, sport, laver son auto, paperasse, sortir les poubelles… nous avons tous ce petit truc qu’on n’a pas envie de faire sur le moment. Ou que l’on n’a pas envie de faire tout court, et que l’on repousse, forcément, en oubliant parfois que c’est reculer pour mieux sauter.

Repousser, retarder, remettre à plus tard… on peut se cacher derrière toutes les excuses, la technique porte un nom très officiel: la procrastination! C'est remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Et ce samedi 25 mars, c’est la Journée mondiale de la procrastination. N’en déplaise à certains, la frontière avec la paresse est mince…