Gagne tes places! : Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

Cinéma

L'essentiel t'offre tes tickets de cinéma pour le film Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu? qui sort dans tes cinémas Kinepolis le mercredi 6 avril.

