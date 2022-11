À Las Vegas: «Qu'est-ce que tu m'as fait au visage?»: Adele se moque d'une fan

Une réaction de fan que la chanteuse aurait pu avoir cette même soirée puisque la chanteuse Shania Twain est venue écouter l'interprète de «Rolling in the deep». «Dieu merci, vous aviez un chapeau, je me serais consumée si j'avais vu que c'était vous !! Je t'adore, je n'arrive pas à croire que tu sois venue à mon show», a-t-elle écrit en story sur Instagram.