Qatar 2022: «Qu'est-ce que tu regardes, imbécile?»: Messi s'emporte en interview

Malgré le génie de Lionel Messi, auteur d'une passe décisive et d'un but sur penalty, l'Argentine est passée tout près de la catastrophe face aux Pays-Bas, qui ont arraché une égalisation inespérée avant de s'incliner aux tirs au but (2-2 après prolongation, 4-3 tab), vendredi à Doha. Une joie immense pour l'Argentine qui affrontera en demi-finale mardi (20h00) la Croatie, tombeuse du favori brésilien (1-1, 4 t.à.b à 2).

La tension était à son comble durant tout le match opposant l'Argentine aux Pays-Bas. Et elle n'est pas redescendue à la fin du match. Leo Messi avait déjà célébré son but en se mettant les mains sur les oreilles face aux Néerlandais. Et les tacles de Leandro Paredes n'ont pas détendu l'atmosphère. La victoire argentine n'a pas calmé les esprits. Messi est d'abord allé s'expliquer avec van Gaal, le coach néerlandais avant de critiquer l'arbitre de la rencontre. «On ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match d'une telle envergure», a fustigé Lionel Messi. «Je crois que la Fifa doit s'occuper de ça». La rencontre a été marquée par 14 avertissements (6 cartons jaunes contre les Néerlandais et 8 contre les Argentins) et plusieurs débuts de bagarre.