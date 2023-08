Mort suspecte: Les jeunes mis hors de cause, mystère total sur la mort du principal

Les deux jeunes hommes, âgés de 17 et 19 ans et interpellés lundi et mercredi, ont reconnu s'être introduits dans l'établissement vendredi matin après une «soirée alcoolisée».

Sans casier judiciaire

Ces vérifications «nous ont permis de constater qu’a priori, ils n’étaient plus présents sur les lieux dès six heures du matin et qu’ils ne se trouvaient plus dans le collège au moment où (Stéphane Vitel) y était».