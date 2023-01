Accident en déneigeant: Qu'est-il vraiment arrivé à Jeremy Renner?

Le site spécialisé TMZ en a appris un peu plus sur les circonstances du drame. L'acteur conduisait une dameuse pour déneiger la route d'accès à sa maison. Pour des raisons encore inconnues, la machine a roulé sur sa jambe, causant de «sérieuses blessures». Pourtant, Renner était un habitué de ce genre d'engins, il avait déjà publié des vidéos sur les réseaux sociaux, où on le voyait utiliser sa dameuse. L'imposante machine ressemble à celles utilisées par les stations de ski pour aménager les pistes.

Souffrant donc de graves blessures à la jambe et d'un traumatisme thoracique, Renner a d'abord été pris en charge par un de ses voisins, qui est médecin et a pu poser un garrot sur la jambe pour freiner l'hémorragie jusqu'à l'arrivée des secours. L'acteur a perdu beaucoup de sang et a été transporté à l'hôpital en hélicoptère. La police locale, de son côté, enquête sur l'accident et a saisi la dameuse. Les dispositifs de sécurité de celle-ci auraient dû l'empêcher de rouler sur Jeremy Renner. Aux dernières nouvelles, il est toujours «dans un état critique, mais stable», après son opération.