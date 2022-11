En France : «Qu'il retourne en Afrique»: l'Assemblée exclut pour 15 jours un député RN

Le député Rassemblement national Grégoire de Fournas écope de la plus lourde sanction possible après des propos racistes lancés en plein hémicycle.

«Qu'il retourne en Afrique»: après la vague d'indignation suscitée par des propos jugés racistes du député RN Grégoire de Fournas, l'Assemblée nationale a voté vendredi son exclusion pour 15 jours, la plus lourde sanction disciplinaire possible. Les députés ont validé dans l'hémicycle cette «censure avec exclusion» proposée par le bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance collégiale. Grégoire de Fournas a l'interdiction de paraître au Palais Bourbon pendant quinze jours de séance et se voit privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois.