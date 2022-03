Objets fétiches : Qu'y a-t-il d'indispensable dans ton sac?

Il y a certains objets dont on ne peut se passer une fois sorti de chez soi. Que trouve-t-on de vraiment indispensable, voire d'insolite, dans ton sac à main?

Dans tout sac à main qui se respecte, figurent en bonne place les clés de maison et de voiture, le porte-monnaie et le portable: ces objets devant impérativement rester accessibles et à portée de main. Mais plus le sac est grand, plus il aura tendance à être rempli. Pour certain(e)s, il s'agira d'y rajouter une trousse de beauté, un paquet de mouchoirs, un parapluie ou des lunettes de soleil, ou pourquoi pas une paire de collants de rechange... ou bien d'autres choses encore!