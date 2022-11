La tripartite doit-elle devenir une quadripartite?

«Le modèle luxembourgeois de concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux a à maintes reprises démontré son efficacité pour dénouer les crises successives, estime la Cour des comptes. Cette expérience constitue un atout majeur pour traverser et dépasser la crise climatique».

L'institution, qui a publié vendredi son avis sur le budget de l'État 2023, appelle notamment à transformer la tripartite en quadripartite. «Il serait judicieux d’inviter les représentants des principales organisations engagées dans la lutte contre le changement climatique autour de la table des négociations, afin de s’assurer que la conclusion des accords intègre une dimension socio-écologique compatible avec les objectifs climatiques de moyen et de long terme», juge-t-elle. Au sein de cette quadripartite, «chaque mesure» serait scrutée à la lumière des objectifs et des orientations durables définis en commun et promouvant la soutenabilité économique, sociale et écologique du Luxembourg.