Qualifications pour l'Euro-2024: Zaïre-Emery, 17 ans, convoqué pour la première fois chez les Bleus

Il s'agit du plus jeune joueur en Bleu depuis Félix Vial en 1911. «Par ce qu'il réalise avec le PSG, il a toutes les qualités pour être au très haut niveau, même s'il y a de la concurrence à son poste», a déclaré le sélectionneur, en conférence de presse à Paris.

«J'estime qu'il a le potentiel pour le faire au niveau international, c'est un candidat pour le prochain championnat d'Europe» en juin et juillet 2024, a-t-il estimé. «À son âge, il démontre déjà un potentiel énorme et une maturité déjà bien affirmée en ayant un peu plus de 17 ans», a ajouté Didier Deschamps «L'absence d'Aurélien Tchouaméni sur blessure (NDLR: le 28 octobre avec le Real Madrid face à Barcelone) ne conditionnait pas forcément la présence de Warren Zaïre-Emery», a-t-il précisé.