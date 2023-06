La température grimpe, la qualité de l'air se dégrade au Luxembourg

La Sécurité alimentaire indique ce vendredi, que les produits Saint-Honoré 6 parts et Tranche Saint-Honoré x2 de la marque Cactus et présentant des dates limites de consommation, du 7 juin au 16 juin 2023, sont rappelés en raison de la présence possible de Listeria monocytogènes. Celle-ci peut provoquer de la fièvre, des maux de tête et une gastroentérite, et les personnes les plus vulnérables peuvent présenter des symptômes neurologiques dus à une méningite. En cas de symptômes, consultez un médecin en lui disant que vous avez consommé les produits concernés.