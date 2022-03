Gagne tes places! : Rage & Timeless, quand arts martiaux et danse s’invitent au Escher Theater

L’essentiel et le Escher Theater t’offrent tes places pour la révélation Rage & Timeless – Po-Cheng Tsai, le samedi 19 mars! Participation gratuite, tirage au sort le 14 mars.

Spectacle

Po-Cheng Tsai, phénoménal chorégraphe taïwanais aux ballets plusieurs fois primés, mêle arts martiaux, gestuelles traditionnelles et urbaines. Délicat et poétique, Timeless célèbre la femme puissante. Façon thriller japonais, Rage se montre ensuite, tour à tour, éruptif et contenu. Ce qui rassemble ces deux chorégraphies, ce qui leur donne force, élégance et cohérence au-delà de la perfection du mouvement, c’est une conviction: si la solitude ravage et consume, suscite détresse et sentiment d’impuissance, elle permet aussi de se construire. Elle parvient à ménager, malgré sa férocité, la possibilité d’une paix intérieure.