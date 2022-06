Restos et cafés au Luxembourg : Quand aurons-nous une carafe d'eau du robinet sur la table?

LUXEMBOURG - Covid oblige, la campagne qui vise à encourager clients et professionnels de l'horeca à avoir recours à l'eau du robinet a pris du retard.

Fin août 2019, alors que le pays avait traversé un été particulièrement chaud (avec une pointe à 39°C), une pétition réclamant que les restaurants et les cafés luxembourgeois proposent des carafes d'eau du robinet avait récolté plus de 4 500 signatures, et fait l'objet d'un débat à la Chambre des députés. Ceux-ci s'étaient montrés réticents à l'idée de légiférer immédiatement et s'étaient prononcés en faveur d'une campagne de sensibilisation, en collaboration avec l'Horesca et l'Association luxembourgeoise des services d'eau.