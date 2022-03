Répartition des tâches ménagères : Quand bébé arrive, Monsieur se la coule douce

Une étude française montre que l'arrivée d'un enfant accentue les inégalités entre conjoints pour tout ce qui concerne les tâches ménagères.

«Parmi les femmes en couple âgées de 20 à 49 ans, 8 sur 10 s'occupent toujours ou le plus souvent du repassage, 7 sur 10 de la préparation des repas, la moitié de l'aspirateur et des courses d'alimentation», a rappelé l'Institut national d'études démographiques (Ined), citant une enquête de 2005.

Les personnes interrogées pour cette première enquête Erfi (Etude des relations familiales et intergénérationnelles), menée par l'Ined, ont été réinterrogées trois ans plus tard, en 2008. Résultat: la naissance d'un enfant «accentue le déséquilibre du partage des tâches entre conjoints», a observé l'Ined dans le numéro de novembre de sa publication «Population et Sociétés». Et le déséquilibre «devient particulièrement prononcé chez les couples ayant déjà un ou plusieurs enfants au premier entretien et qui se retrouvent avec un enfant supplémentaire de moins de trois ans».