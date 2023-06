Quand Beyoncé fait grimper l'inflation dans un pays de l'UE

La guerre en Ukraine, la réouverture après la pandémie, le marché pétrolier? Non, Beyoncé. Telle est l'une des conclusions avancées par un économiste interrogé par le Financial Times pour expliquer l'inflation plus importante que prévu en Suède.

Alors bien sûr, Queen B n'est pas la seule responsable de l'augmentation de 8,2% des prix dans le pays du nord de l'Europe en mai sur un an. Mais les deux premières dates de sa tournée «Renaissance Tour» à Stockholm ont bel et bien fait gonfler les prix dans le secteur touristique.

Plus que les montants du billet – entre 56 et 129 euros – ce sont surtout les prix de l'hôtellerie et de la restauration qui ont fortement augmenté le mois précédent. Les deux dates – 10 et 11 mai – ont en effet réuni 90 000 personnes à Stockholm, ce qui n'est pas négligeable dans un pays qui compte environ 10,5 millions d'habitants.