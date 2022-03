Quand Cherie rencontre Tony, elle a déjà deux amants

Cherie, la femme de Tony Blair, est sur le point de publier son autobiographie. Elle raconte comment elle a rencontré son futur premier ministre de mari. Cocasse.

L'histoire d'amour entre Cherie et Tony Blair a débuté dans un autobus à impériale, a révélé Mme Blair, dans un extrait de son autobiographie publié jeudi. Les deux jeunes adultes, alors avocats, sortaient d'une soirée entre amis, et se sont retrouvés dans le même bus.

"C'était un autobus à impériale. Il était complètement vide. Quand nous sommes descendus, nous nous connaissions mieux que quand nous étions montés. Et encore mieux le lendemain matin", témoigne Cherie Blair dans son autobiographie "Speaking for Myself" ("En mon nom").