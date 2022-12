Football/Télévision: L'improbable bourde de «CNN» pour évoquer la mort de Pelé

Pour les supporters marseillais, pas de doute, c'est aussi une légende. Abedi Pelé a joué sous les couleurs de l'OM de 1987 à 1993. C'est même lui qui a tiré le corner sur le 1-0 signé Basile Boli en finale de la Champions League 1993 face à l’AC MIlan (1-0, «à jamais les premiers»). Le milieu offensif a même gagné trois Ballons d'or africains. Il est aussi le père de Jordan et Andre Ayew, internationaux ghanéens formés dans la cité phocéenne.

Mais ce n'est pas l'ancien international des Black Stars (73 sélections) qui est décédé jeudi et qui a fait la une de tous les journaux du monde. Car malgré ce qui a été diffusé sur l'écran de CNN, à l'heure d'annoncer le décès du plus grand joueur de l'histoire du jeu de ballon, c'est d'abord un joueur au maillot ciel et blanc qui a été mis à l'antenne.