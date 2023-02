Technologie au Luxembourg: Quand des avocats utilisent l’intelligence artificielle

Harvey, en phase de test depuis novembre, sert à «faire des recherches de manière très poussée, reprend l’avocat. Il permet de piocher dans différentes sources. Ce que nous aurions pu faire, mais en consacrant bien plus de temps». En plus, l’outil peut aussi «proposer des avis sur une question juridique, analyser un texte de loi ou des contrats, rédiger du contenu». Sur ce dernier point, «le style est tout à fait correct pour notre usage, sans erreur», assure Baptiste Aubry. L’outil est même capable de créer des diaporamas dans un fichier PowerPoint en fonction des critères demandés.

Pas de menaces sur l'emploi

Utiliser cette intelligence artificielle permet «d’augmenter l’efficacité». Celle-ci aurait été mise à mal ces dernières années par «une inflation législative et réglementaire», que la plateforme permet de mieux gérer. Allen & Overy a noué un partenariat de long terme, comprenant une exclusivité de six mois, «par intérêt pour la technologie et l’innovation».