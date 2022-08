Au Luxembourg : Quand des cuisiniers volent au secours des producteurs locaux

LUXEMBOURG – À travers l’association «Chefs sans frontières», des cuisiniers du Luxembourg et du monde entier veulent soutenir les producteurs locaux sinistrés lors de catastrophes naturelles.

Alan Coxon, Alain Clos et Anthony Péan. Ils sont trois chefs cuisiniers, dont les deux derniers cités sont basés au Luxembourg, qui ont l’ambition de s’investir pour venir en aide aux petits producteurs et artisans qui ont dû cesser leur activité à la suite de catastrophes naturelles. L’idée de «Chefs sans frontières» a germé dans l’esprit du médiatique chef britannique Alan Coxon, touché par un reportage qui montrait le désarroi d’un berger qui avait vu périr son troupeau dans un incendie.

Avec l’aide de ses amis Alain et Anthony, cuisiniers au Luxembourg, ils ont fondé en décembre 2021, «Chefs sans frontières», qui rassemble déjà une cinquantaine de membres au Luxembourg et près de 150 à l'étranger, qui ont participé à hauteur de 50 euros annuels, le montant de la cotisation. «Les producteurs locaux proposent souvent des produits exceptionnels. Ils sont essentiels à la gastronomie de chaque pays. En tant que cuisiniers, ces valeurs sont très chères à nos yeux», explique Alain Clos, vice-président de l’ASBL et chef cuisinier à la Croix-Rouge luxembourgeoise.