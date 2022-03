Quand Dexter épouse... sa soeur

Quand Dexter épouse... sa sœur

Ils sont frère et sœur dans «Dexter»... et maintenant mari et femme dans la vie! Michael C. Hall (37 ans), le héros de «Dexter», dont la saison 2 passe depuis jeudi sur Canal+, a épousé Jennifer Carpenter (29 ans), qui joue Debra, sa sœur adoptive, dans la série.

Le couple se fréquente depuis un an et demi et a réussi à cacher sa relation à la production et à ses proches. Michael C. Hall a divorcé une fois, en 2006.