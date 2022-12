Bande dessinée: Quand espionnage et science-fiction se percutent

Berlin, 1963. Son atmosphère de Guerre froide, son Mur de la honte, son nid d’espions, et la visite du président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Mais, précisément, s’agit-il du «vrai» président? Au cœur de l’intrigue, le capitaine Francis Blake, de retour d’un crochet par le lac Léman, en Suisse, son comparse, le professeur Philip Mortimer, arrivé des contreforts de l’Oural, sans oublier, bien sûr, l’infâme colonel Olrik, qui réapparaît, toujours prêt à ourdir les projets les plus démoniaques. Huit heures haletantes, qui auraient pu changer la face du monde…

Sans conteste, le 29e opus de la série des Blake & Mortimer est un grand cru. Dans la prestigieuse lignée du père fondateur, Edgar P. Jacobs, les scénaristes José-Louis Bocquet et Jean-Luc Fromental s’érigent en dignes successeurs, tandis qu’Antoine Aubin fait parler son trait «jacobsien». Tout l’univers des grands classiques («Le secret de l’Espadon», «La marque jaune») se retrouve dans le scénario de «Huit heures à Berlin», qui oscille entre science-fiction et espionnage, toujours soutenu par un récit, certes abondant, mais d’une absolue rigueur scientifique, historique et géographique.

De Jules Verne à John Le Carré

Comme souvent, l’histoire est double et le trait d’union entre les deux est subtil. La découverte, au cœur de l’Oural, de sept cercueils contenant des cadavres à la peau arrachée alors qu’il mène une mission archéologique va conduire Mortimer dans un mystérieux sanatorium aux relents soviétiques, caché dans les montagnes. Au même moment, un espion transfuge est abattu au pied du Mur coupant Berlin en deux, et prononce, avant de succomber, un mot étrange: «Doppelgänger» («sosie» en allemand). Mot répété par le chef des services secrets ouest-allemands avant d’être lui-même tué sous les yeux de Blake au bord du lac Léman.

Le lien entre la macabre découverte et le transfuge abattu porte un nom: Julius Kranz, maléfique chirurgien est-allemand spécialiste des manipulations électro-chirurgicales sur le cerveau humain. Allié de circonstance du diabolique colonel Olrik plus assoiffé que jamais de conquête et de pouvoir, le professeur Kranz prépare en secret la plus grande mystification de l’histoire de l’humanité…Comme le dit Jean-Louis Bocquet, «Huit heures à Berlin fait écho aux grands classiques de la littérature d’espionnage. Peut-être avons-nous cherché à mixer le Jules Verne de notre enfance avec le John Le Carré de notre adolescence?». Ou quand l’hyper-réalité historique percute l’hyper-fantaisie de l’imaginaire.