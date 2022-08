Président luxembourgeois à Bordeaux: «Quand Gérard Lopez joue, ce sont les joueurs qui trinquent»

Après plusieurs recours, Bordeaux, relégué sportivement puis rétrogradé administrativement en National (3e division) par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), a été autorisé à disputer la Ligue 2. Les Girondins ont été sauvés in extremis par la Fédération française de football mais pour faire face, le club est interdit de recrutement et doit baisser sa masse salariale. Selon plusieurs médias français, Bordeaux aurait même demandé un effort à plusieurs joueurs, afin qu'ils acceptent une baisse de salaire de 20%. Une information qui passe mal.