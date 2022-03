Chrome OS Flex : Quand Google redonne vie aux vieux Mac et PC

Le système d’exploitation Chrome OS Flex, du géant Google, vise à transformer les anciens ordinateurs en Chromebook.

Recycler un vieux Mac ou PC en un Chromebook fonctionnel. Tel est le but de la nouvelle déclinaison du système d’exploitation Chrome OS de Google. Baptisé Chrome OS Flex, ce système d’exploitation pensé pour les entreprises et les écoles vient d’être déployé gratuitement en accès anticipé (il peut donc encore comporter des bugs). Selon Google, il peut être installé en seulement «quelques minutes» sur une machine où il vient remplacer Windows ou macOS. S’appuyant sur le même code de base de Chrome OS, Chrome OS Flex est censé fournir la même expérience que le système d’exploitation de Google, rapporte The Verge.