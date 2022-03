Jouets et séries culte : Quand Homer et Marge se muent en Lego

Pour célébrer leur 25e anniversaire, «Les Simpson» évolueront dans un décor de briques.

Homer et Marge démembrés

Soucieux de l’image «familiale» de leur marque et connaissant l’humour parfois très corrosif des créateurs de Homer et compagnie, les patrons de la firme nordique ont veillé au grain. Les deux partenaires sont finalement parvenus à s’entendre. Lego a même accepté d’intégrer une scène jugée déjà d’anthologie: Homer et Marge en version briques qui, après avoir fricoté, se retrouvent totalement démembrés. Leurs bras et leurs jambes ont volé à travers la pièce durant leurs ébats...