Selon une étude : Quand il fait chaud, les violences augmentent

Ce vendredi au Luxembourg, les températures sont prévues entre 31 et 34 °C. Et si on en croit une étude, la police grand-ducale devrait alors avoir plus de travail...

Selon cette étude, les violences sont en hausse quand les températures augmentent. Editpress

Si des températures élevées vous rendent irritable, rassurez-vous: vous n'êtes pas seul. Une étude américaine publiée jeudi confirme qu'un climat plus chaud entraîne une augmentation des violences. Un tel lien pourrait avoir des conséquences désastreuses si le réchauffement climatique de la Terre se poursuit, mettent en garde les chercheurs des universités de Berkeley et de Princeton, à l'origine de ces travaux publiés dans la revue Science.

Prévoir l'avenir est toujours délicat, relativise Solomon Hsiang, principal auteur de l'étude. Mais «nous pensons que les effets (que nous avons recensés) sont suffisamment importants pour que nous les prenions au sérieux et que nous nous demandions si ce que nous faisons ou pas aujourd'hui peut avoir une influence sur le degré de violence du monde de nos enfants demain», poursuit-il.

La chaleur entraîne des réactions violentes

Pour aboutir à la conclusion d'un lien entre températures plus élevées et augmentation des violences, les scientifiques ont mené une «méta-étude» portant sur une soixantaine d'études posant la même question dans les disciplines les plus diverses, comme l'archéologie, la climatologie, les sciences politiques ou l'économie. L'une d'elles par exemple relève que les violences d'ordre criminel - agressions, meurtres, viols, violences domestiques, etc. - sont plus fréquentes quand la température est plus élevée.

«Les preuves amassées montrent que les êtres humains sur le globe se montrent peu capables de faire face à l'exposition à des températures plus chaudes», pointe dans un communiqué Marshall Burke, coauteur de ces travaux. L'explication d'un tel phénomène reste en revanche peu évidente. Plusieurs théories existent, pointent les chercheurs. L'une d'elles fait le lien entre des récoltes moins bonnes à cause d'une sécheresse et une propension plus grande des hommes à prendre les armes - pour s'assurer un moyen de subsistance.

La chaleur pourrait aussi avoir des effets physiologiques et entraîner des réactions violentes. «Des conflits violents peuvent se manifester pour toute une série de raisons, dont la survenue est plus fréquente quand le climat se détériore», résumé Solomon Hsiang.