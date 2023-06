Loisir au Luxembourg : Quand il fait trop chaud, ils surfent sur la Moselle

1 / 8 Nicolas Martin/L'essentiel Nicolas Martin Nicolas Martin/L'essentiel

Il y a ceux qui pensent qu'il est impossible de faire du surf sur la Moselle, et il y a le Ehnen Beach Watersports Club. 30°C à l'ombre d'une toile frappée de palmiers et usée par le soleil, un bungalow, des combinaisons néoprènes qui sèchent, des planches qui patientent et des enfants qui jouent pendant que leurs parents partagent un verre, on se croirait, presque au bord de la mer, dans un club de surf.

Et pourtant, c'est bien au Luxembourg, à Ehnen, entre Remich et Wormeldange que la petite communauté aime se retrouver d'avril à octobre. «On a plusieurs bateaux et on pratique le ski nautique, le wakeboard (pieds attachés sur une planche), le wakesurf (pieds libres sur la planche) ou même pour certains le barefoot, sans rien aux pieds», confie Steph Cano, président du sport nautique mosellan Ehnen. Surfeur expérimenté, il propose des initiations, en tandem, aux enfants sur une vraie planche de surf. L'idée: s'élancer grâce au bâteau puis surfer le plus longtemps possible la vague générée à l'arrière de l'embarcation.

Surf sur la Moselle Surf sur la Moselle (Video: Nicolas Martin/L’essentiel)

«Les sensations sont comparables avec le surf mais ce n'est pas tout à fait pareil»

Sous une chaleur caniculaire, c'est un vrai régal pour Siona, 12 ans, dont c'était la grande première et qui a le sourire jusqu'aux oreilles. «Les sensations sont comparables avec le surf mais ce n'est pas tout à fait pareil. Quand on est surfeur il faut aller chercher sa vague, alors que là on sait où elle est. Mais on peut se faire plaisir ici et continuer à travailler même quand on a pas de vagues», note Stéphane Cano, qui travaille dans la cybersécurité et va surfer plusieurs semaines par an au Maroc.

«J'ai grandi ici et j'ai pratiqué le wakeboard au club pendant des années. Puis je me suis mis au surf. J'entraîne les enfants le dimanche matin», poursuit Stéphane qui reste les étés au Luxembourg sur le sport de Ehnen Beach pour mieux profiter d'octobre à mars de la saison des vagues ailleurs. «On se retrouve un peu comme en vacances. Nous sommes là les week-end et souvent les soirs en semaine», précise-t-il.

N'importe qui peut s'initier

Derrière le bateau c'est au tour du père de Siona, Dan de s'élancer avec une certaine maîtrise. «Certains apprennent très vite, d'autres mettent plus de temps, constate le président du club qui compte une grosse centaine de membres. N'importe qui peut s'initier. En terme de psychomotricité, on conseille idéalement de ne pas démarrer avant à partir de huit ans pour le wakeboard et le wake-surf. En ski nautique cela peut être plus tôt. Pour les non-membres on est à 3,50 euros la minute et pour les membres à 1,80 euros».

Après quelques allers et retours sur la rivière, il est temps de regagner le bord. D'autres attendent leur tour.