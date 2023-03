Bravo à notre gagnante: «Quand j'ai appris que j'avais gagné, je n'y croyais pas!»

Remporter un concours, ça n’arrive pas tous les jours. Et encore moins avec un lot d’une valeur de 2 699,99 euros! «Quand j'ai appris que j'avais gagné, je n'y croyais pas», raconte Pauline, vainqueure du grand jeu organisé par L’essentiel Radio et Conforama Luxembourg, avec à la clé un magnifique canapé Cesena. «Je ne joue pas souvent. Et c'est ça qui est génial!», confiait mardi la jeune maman au moment de recevoir son lot chez Conforama à Strassen.

Et c’est un peu grâce à la neige, qui tombait le jour où elle a participé au concours, que l'Arlonnaise a pu gagner son nouveau canapé d'angle. «J'ai préféré partir plus tôt au boulot. J'ai participé et voilà, j'ai gagné. J'ai de suite envoyé mon conjoint jouer à l'EuroMillions parce que je me sentais vraiment chanceuse», s’amuse-t-elle.