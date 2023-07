Il y 16 ans: Quand Jane Birkin aidait à lancer «L'essentiel»

La muse de Serge Gainsbourg était au Luxembourg pour le DirActor's Cut Festival, où elle venait présenter son premier film, intitulé «Boîtes», comme un clin d'œil à ce nouveau journal. Dans l'interview, elle évoque son film et les difficultés à se mettre derrière la caméra et du manque de moyens qui l'avait conduite à coller elle-même les affiches du film à Paris.

Mais l'Anglaise préférée des Français y revient aussi sur sa carrière et évoque, près de 16 ans avant l'heure, son enterrement. Elle expliquait avoir gagné sa liberté artistique «grâce à ''Je t'aime, moi non plus''. Cette chanson m'a permis de voyager et de faire des rencontres bouleversantes. On jouera ce morceau à mon enterrement».