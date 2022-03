«Quand je chante, je fais l’amour»

Gentiment mais sûrement, Duffy, la révélation galloise de l'année est en train de piquer la vedette à Amy Winehouse.

«Quand on a tout à ses pieds, c’est facile de perdre la tête. On peut boire tout ce qu’on veut, voir qui on veut, avoir tout ce qui nous plaît», a déclaré Duffy à Observer Music. Et d’ajouter: « J’essaie de ne pas tomber dans ces excès, je connais mes limites.»