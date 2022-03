«Quand je l'’ai vu dans Top Gun, je savais que je l'épouserai»

On disait l’actrice déprimée mais c’est une Katie Holmes pétillante qui pose pour le Glamour du mois d’avril. Et elle déballe tout. Notamment l’état de sa relation avec Tom Cruise.

«Quand Top Gun est sorti, mes sœurs disaient 'Mon Dieu, «Top Gun»! Tom Cruise!' Je disais de mon côté, très sûre de moi qu'un jour, je l'épouserais [...] Pourquoi pas? Il m'aimera bien. Je suis marrante». Rappelons que Katie avait 8 ans quand le film est sorti…

Et sa vie de famille va comme sur des roulettes: devenir maman est «l'expérience la plus extraordinaire, [...] c'est la plus importante des responsabilités au monde». «On joue aux Trois petits cochons et Suri est le grand méchant loup. [Tom] lit des histoires à Suri et nous rions tous». Et au passage elle dément toute grossesse.

On ne la voir plus beaucoup au cinéma et pourtant: «Enfant, j'ai toujours rêvé d'être actrice» Elle cite Julia Roberts, Audrey Hepburn, Kate Winslet, Renée Zellweger, Cate Blanchett et Diane Keaton , «a genious» dit-elle.

Elle sera à l’affiche de «The Extra Man» avec Kevin Kline (In & out) et Paul Dano (Little Miss Sunshine).