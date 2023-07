«Quand je ne pourrai plus faire de vélo, il sera temps d'arrêter la politique»

À 74 ans et après presque 20 ans à la tête du ministère des Affaires étrangères , Jean Asselborn n'est pas rassasié. Il briguera à nouveau la confiance des électeurs lors des élections législatives du 8 octobre prochain. Interviewé par la DPA, la personnalité politique préférée des Luxembourgeois a encore assez d'énergie et de motivation: «Sinon, je ne me serais pas représenté». En poste depuis 2004, Jean Asselborn est le plus ancien ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne.