Mika : «Quand je suis sur scène, je fais absolument ce que je veux»

ESCH-SUR-ALZETTE - Mika et son univers ont fait escale à la Rockhal samedi. Interview.

Mika : Je suis super content parce que les salles sont belles. Ça fait vraiment plaisir parce qu’après la dernière tournée que j’ai faite, il y avait beaucoup de pression, je me demandais si on allait pouvoir faire aussi bien, mais c'est encore mieux.

Je suis très fier de ce concert aussi parce que deux tiers de l’équipe sont des gens qui ont commencé avec moi il y a cinq ans, alors on est devenu comme une famille de cirque.

J'ai écrit de nombreuses séquences visuelles et elles doivent se dérouler tous les soirs sinon c'est un désastre mais à côté de ça, j'interromps mon spectacle sans cesse, je fais des conneries. Quand je suis sur scène, je fais absolument ce que je veux.

Jamais, je ne peux pas, je n'aime pas. Quand je me mets dans un concert, je suis plongé dans un monde. Quand je me mets à composer aussi. Mais ces deux mondes sont entiers, séparés.

Oui et c'est drôle parce que ce que l'on fait est macabre. Pour écrire mes chansons, je rassemble tout ce qui est négatif mais en même temps je remplis ma vie de plein de fantaisie et c’est ça qui donne ce côté euphorisant. Il n’y a pas de joie sans tristesse. Pour moi, la joie sans la tristesse c’est de la saccharine et c’est pour ceux qui vendent des jouets pas pour les musiciens.