Incendie de Kayl: «Quand j’étais sur le toit j’ai pensé: mes parents c’est fini»

1 / 14 06.12 Un incendie a ravagé une résidence de la rue du Commerce dans la nuit de lundi à mardi. Marion Mellinger/L'essentiel Le bilan est lourd: un garçon de 6 ans est décédé et dix personnes ont été blessées. Marion Mellinger/L'essentiel Marion Mellinger/L'essentiel

Ses mains tremblent et portent des traces de l’incendie qui a frappé il y a une semaine l’immeuble où vit sa famille, rue du Commerce, à Kayl. Ses proches ont les jambes griffées par leur fuite par le toit. Mais les blessures les plus profondes sont dans les têtes. «La nuit passée, ma petite sœur s’est réveillée en criant», confie Tom* qui, bouleversé, a perdu plusieurs kilos. Dans sa famille d’origine étrangère, il est le seul adulte à «parler la langue» et porte sur ses épaules le poids des démarches. Sous le choc, il raconte : «Quand il y a quelqu’un avec moi ça va, mais quand je suis seul, si je ne vois pas mes proches, je les cherche partout».

Après quatre jours à l’hôtel, ils sont provisoirement logés à Esch. Son employeur l’a soutenu. «Je tiens à le remercier, tout comme la fille qui nous a recueillis ce soir-là, mais aussi mon voisin qui m’a encouragé sur le toit et tous les gens qui nous ont soutenus dans le pays. À Kayl, Schifflange, partout. Et surtout merci à Tania, une habitante de Kayl, qui fait tout pour nous aider».

Comme une explosion

Une semaine après le drame, Tom a accepté de nous parler, dimanche, entouré de deux amis qui le soutiennent depuis cette nuit tragique où un enfant est mort dans l’appartement du dessous. Il avait besoin de se confier, convaincu que son histoire «pourrait en aider d’autres».

Mardi dernier, un peu avant 3 heures du matin, les six membres de la famille sont réveillés par des bruits dans l’appartement du dessous. Puis il décrit «comme une explosion. Tout le monde dans la maison s’est mis à crier». Dans cet immeuble où vivent six familles, la sienne occupe depuis 2009 un logement dans les combles.

La fumée monte rapidement. «Je me suis retrouvé d’un côté de l’appartement et je ne voyais plus mes proches. Je suis entré dans ma chambre. Tout était noir. Je n’avais plus d’air. J’ai réussi à trouver la fenêtre pour passer la tête. Puis je suis sorti. À un moment je n’ai plus entendu crier ma mère. J’ai pensé: ''Ma famille c’est fini''. Je ne pouvais pas aider mes proches donc j’ai aidé la voisine à monter sur le toit. On s’est dit: ''on reste là et advienne que pourra''».

Repartir de -500

Les flammes avancent. Mais ses proches ont finalement pu s’extraire par une autre fenêtre. L’un d’eux a sauté du toit sur celui du garage, trois mètres plus bas avant d’aller chercher une échelle pour faire descendre les siens à l’arrière de l’immeuble. Alors que les flammes envahissent le haut du bâtiment, Tom descend à l’avant par une étroite échelle des pompiers. Là, il découvre que sa famille est en vie. Au bord des larmes, il raconte son soulagement. Sa tristesse aussi en apprenant la mort d’un enfant à l'étage du dessous.

Il ne reste que des cendres de l’appartement qu’ils occupaient depuis presque treize ans «Les souvenirs, mes clés de voiture, tout a brûlé. Je suis sorti sans chaussures. On avait mis dix ans à réunir le peu qu’on avait. Là on ne va pas recommencer la vie à zéro mais à moins 500». Sa paie est déjà largement partie pour remorquer sa voiture et faire refaire des clés.

Murs pleins d'humidité

«Avant même notre arrivée, le logement n’était pas en bon état, confie Tom. On n’avait pas de chauffage et on a dû acheter nous-mêmes les radiateurs électriques. Il n’y avait rien pour sécher les vêtements. On le faisait dans la chambre de mes sœurs où je dormais aussi. Le frigo était là aussi. Les murs étaient pleins d’humidité», explique-t-il, montrant des photos du plafond du salon et des traces de moisissures. «Les fenêtres étaient gonflées d’humidité et ne fermaient plus. On mettait une vis pour retenir la fenêtre afin qu’elle ne tombe pas avec le vent. Et l’été, on crevait de chaud. Tous les habitants demandaient des rénovations».

Editpress

Il assure avoir «fait un dossier, il y a des années. À l’époque j’avais demandé à l’assistance sociale que quelqu’un vienne constater, mais personne n’est venu», dit Tom arrivé au Grand-Duché à 13 ans et qui a désormais la nationalité luxembourgeoise. Avant qu’il n’obtienne récemment un CDI, un seul salaire subvenait aux besoins de la famille. «Se loger ailleurs c’était trop cher. On ne nous a pas forcés à vivre là, mais on n’avait pas le choix. À six». Tom évoque un loyer «pas très loin des 1 000 euros». «C’est la honte au Luxembourg qu’il y ait encore des logements comme ça», lâche l'un de ses amis. «Avec les prix ici, il y aura toujours plus de pauvreté», abonde Tom, qui s’inquiète d’où la famille vivra après le 11 janvier. «J’ai peur qu’on soit à la rue».

«Il faut que les gens osent parler» Tom, témoin de l'incendie de Kayl

«La police fait son enquête, je ne sais pas pourquoi cet incendie s’est déclaré», insiste le jeune homme, qui précise simplement qu’«il n’y avait pas de détecteurs de fumée et pour eux aucun autre moyen de sortir que par le toit».

«Je ne souhaite de problèmes à personne. Je veux juste que les gens comprennent que tout le monde peut se retrouver dans une telle situation et que tous les habitants qui s’y trouvent osent parler. Qu’ils parlent pour que cela n’arrive plus et qu’ils ne reçoivent plus cette réponse: "Vous n’êtes pas la seule famille qui a des difficultés au Luxembourg"».

*Le prénom a été modifié