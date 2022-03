«I love you Phillip Morris» : Quand Jim Carrey tombe le masque

Dans «I love you Phillip Morris»,

l'acteur joue un escroc homosexuel qui tombe amoureux d'Ewan McGregor, un codétenu.

Ce long métrage signé John Requa et Glenn Ficarra raconte le destin de Steven Russell (Jim Carrey), policier vivant le vrai rêve américain: marié jeune, femme et petite fille adorables, foi en Dieu inébranlable... Alors qu'en réalité, il est homosexuel.

Même si Jim Carrey pousse son personnage davantage vers le registre de la comédie pour se mettre le public dans la poche, il est aussi crédible dans les scènes plus intimes avec McGregor, lorsque les barreaux sont l’unique décor et les tenues réglementaires moins voyantes. Carrey avait expliqué, lors du Festival de Cannes en 2009, avoir «lu peu de scénarios qui lui aient donné absolument envie de faire un film». En fait, il n’y en aurait eu que deux avant celui-là, «The Truman show», de Peter Weir et «Eternal sunshine of the spotless mind», de Michel Gondry.