Concours MyMicrobusiness: Quand l'Equateur et le Luxembourg s'associent pour une mode durable

1 / 7 Gabriella Moya/AWKA Gabriella Moya/AWKA Gabriella Moya/AWKA

Comment nos vêtements sont-ils fabriqués? Où et par qui? Ces questions, nous sommes beaucoup aujourd'hui à nous les poser et Gabriella Moya veut pouvoir y apporter des réponses. Née en Équateur, Gabriella s'est installée au Luxembourg il y a une dizaine d'années, où elle dirige aujourd'hui sa petite société de mode, AWKA. D'abord diplômée dans la culture et évoluant dans le milieu de la création artistique et vidéo, c'est en pleine pandémie de Covid qu'elle a franchi le pas de se lancer dans la mode et de devenir cheffe d'entreprise.

«Je voulais créer un projet qui pourrait être un outil puissant de sensibilisation et de changement social, et la mode l'est certainement», raconte celle qui a, sans attendre, tissé des liens entre le Grand-Duché et son pays natal. Aujourd'hui, elle multiplie les allers-retours pour travailler en Équateur avec des artisans «spécialisés dans des techniques séculaires». Tissage à la main, broderie, teinture végétale, travail du cuir… «un retour aux origines» pour donner vie à des vêtements et accessoires durables.

Des créations comme autant de poèmes à raconter, espère Gabriella Moya qui confie avoir trouvé, avec AWKA, un sens à sa vie: «L'héritage culturel et la tradition peuvent prospérer dans un monde globalisé et homogène. Notre philosophie encourage la prise de conscience de la nécessité de produire plus éthique, écologique et avec responsabilité». Un juste retour des choses pour la mère de famille qui a participé, par le passé, à un documentaire sur les femmes créatives.

«Je veux que les gens s'habillent dans un but précis, je veux faire partie de la solution», appuie Gabriella Moya en pointant évidemment du doigt la fast fashion. Ces dernières semaines, la marque très présente sur les réseaux sociaux a encore gagné en visibilité en intégrant un pop-up store à Luxembourg-Ville. Le projet est désormais de s'associer à d'autres commerces et d'ouvrir une boutique en ligne.

«Nous nous efforcerons toujours de minimiser notre impact sur l'environnement et de créer un avenir plus durable pour les générations à venir».