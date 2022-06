Belle histoire: Quand «L'essentiel» fait se rencontrer deux fans d'Elvis Presley

L'anecdote de Marie-Françoise Lecornec ravit le médecin mosellan, qui explique qu'elle le conforte dans l'idée qu'il se fait du King. «Il avait la réputation d'être un homme abordable, altruiste et très généreux», dit-il. De la générosité, les deux fans d'Elvis n'en manquent pas non plus et s'échangent des cadeaux. Ce moment passé ensemble sera, à n'en pas douter, et comme le King l'avait chanté, toujours dans leurs esprits («Always on My Mind»).