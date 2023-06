End-of-season party de la Philharmonie: Quand l'institution se transforme en dancefloor

Évènement

Quand le son et le mouvement fusionnent, les basses tremblent et les effets sonores ouvrent de nouveaux mondes. Il n’est pas nécessaire d’être un raver invétéré, un fan d’électro ou un fêtard pour danser jusqu’au bout de cette nuit de l’année. La End-of-season party de la Philharmonie fait de l’institution le dancefloor le plus imposant de la Grande Région et, avec son atmosphère unique et une affiche de haute volée, elle est un temps fort à ne pas manquer, aussi bien pour les amateurs que pour les noctambules occasionnels.