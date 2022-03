Bande dessinée - Quand la BD s'empare du pouvoir

«L'obsession du pouvoir» et «Erdogan, le nouveau sultan» s'intéressent au pouvoir et à la fascination qu'il exerce chez ceux qui prétendent en être les plus dignes.

Delcourt

Difficile d'imaginer, en refermant «Erdogan, le nouveau sultan» que ce biopic soit l'œuvre d'un farouche opposant au président turc. Il faut dire que Can Dündar, 61 ans, exilé à Berlin après une vie devenue impossible en terre ottomane, n'a jamais rangé ses idéaux journalistiques au placard et sa dénonciation permanente des dérives du régime turc, pour lequel il a d'ailleurs reçu de nombreuses distinctions, se veut d'emblée objective et fondée sur des faits et des témoignages vérifiables.

Fruits d'années d'enquête, l'épais album qui en ressort est franchement captivant et amène le lecteur, même peu expert en histoire politique turque, à une bien meilleure compréhension de l'homme qu'est Recep Tayyip Erdogan, mais aussi à une intéressante approche de l'histoire récente de la Turquie, toujours tiraillée entre un Occident qui interroge son européanité et un Orient musulman vers lequel on ne souhaite surtout pas la voir s'éloigner. Les premières planches de l'album, illustrées avec talent, en noir et blanc, par Jbr Anwar, évoquent donc avec une certaine empathie les origines très modestes du leader turc dont les parents, originaires des bords de la mer Noire, ont dû gagner Istanbul, tout simplement pour survivre.

Mais l'enfant, élevé à la dure, mordu de foot – et c'est toujours le cas actuellement – se veut aussi profondément imprégné par l'éducation religieuse qu'il a commencé à recevoir très jeune et qui, tout au long de son cheminement, apparaît comme une boussole, que le politicien ambitieux qu'il devient n'hésite pourtant pas à laisser dans sa poche lorsque son intérêt le lui dicte. En revenant en détail sur les étapes clés, publiques et privées, souvent passionnantes, qui ont jalonné l'ascension de Recep Tayyip Erdogan, Can Dündar s'attache cependant à souligner l'ancrage «islamiste» du maître d'Istanbul, dénonçant au passage et avec la même précision les postures prétendument ouvertes et démocratiques qu'Erdogan a su opportunément adopter pour finalement arriver à ses fins en 2014.

Climat politique agité en France

La rigueur journalistique, c'est aussi l'une des qualités revendiquées, à juste titre, par Gérard Davet et Fabrice Lhomme tout au long de l'album «L'obsession du pouvoir» qu'ils cosignent en compagnie de Pierre Van Hove au crayon. Mais là où Dundar signe un biopic patient, fouillé et exhaustif, Davet et Lhomme ont choisi de se mettre eux-mêmes en scène pour raconter le climat politique agité de la fin des années Chirac en France jusqu'à l'avènement jupitérien d'Emmanuel Macron. Et si le titre peut laisser entrevoir, à tort, une analyse psychologique des leaders de l'époque que sont notamment Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est au final d'un double témoignage instructif sur le difficile travail de journaliste politique dont il est réellement question dans cet album.