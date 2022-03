Vidéo test : Quand la bombe se change en jeune femme ronde...

Une jolie demoiselle a décroché plusieurs rendez-vous sur une application de rencontres. Elle s'est ensuite transformée en femme corpulente pour observer les réactions de ses prétendants.

Sara, 24 ans, est une belle jeune femme cherchant l'amour grâce à Tinder. Sur l'application, la blonde a posté une dizaine de photos la montrant sous son meilleur jour et n'a aucun mal à décrocher des rendez-vous galants. Avant de s'y rendre, Sara passe par la case maquillage et costume et semble alors avoir pris une bonne trentaine de kilos.

Filmées en caméra cachée, les réactions des célibataires au moment de rencontrer la jeune femme valent le détour. Un jeune homme demande à Sara si elle est enceinte, avant de lui lancer «je n'aime pas trop les gens qui me mentent» et de s'en aller. Un prétendant lui annonce qu'il est marié et part précipitamment, tandis qu'un autre ne mâche pas ses mots: «Je suis un peu fâché. J'ai gâché de l'essence et mon temps pour venir ici, je ne peux pas faire ça». Sur les cinq inconnus, un seul reste jusqu'à la fin du rendez-vous.

C'est «Simple Pickup», un canal de YouTube consacré aux rencontres, qui a imaginé cette expérience, explique The Sun. L'objectif était de montrer de quelle manière les gens réagissent quand la personne qu'ils découvrent ne correspond pas à ce qu'ils imaginaient. Le même test a été réalisé avec Willy, un beau mec devenu gros par la magie d'un costume et de maquillage. Cette fois-ci, les inconnues venues le rencontrer se sont montrées plus aimables, bien que surprises par son apparence. Deux femmes étaient intéressées par un deuxième rendez-vous, l'une d'entre elles finissant même le rencard par un bisou.



L'expérience avec Willy