Quand la Cour grand-ducale se présente… en dessins animés

Le secret était bien gardé et le teasing sur les réseaux sociaux offensif. Depuis quelques jours, des images de la famille grand-ducale, en mode dessin animé, circulaient sur les pages officielles de la Cour, avec un rendez-vous donné à ce mercredi. Et c'est bien ce matin, à 10h, que cette initiative inédite, destinée à expliquer la monarchie luxembourgeoise aux enfants, a été dévoilée sur kids.monarchie.lu .

Un nouveau site «imaginé pour les enfants» donc, et qui promet d'apporter les réponses aux questions sur la Cour: «Quel est le rôle du Chef de l’État? Pourquoi un Grand-Duc et pas un Roi? Et bien d'autres!» kids.monarchie.lu a été pensé par la Maison du Grand-Duc, en lien avec une agence de communication dudelangeoise. Les articles ont été travaillés avec la journaliste belge Dominique Costermans, spécialiste de l'écriture pour enfants.

Le site kids.monarchie.lu se veut «ludique, pédagogique et très informatif», poursuit M. Maraite. On peut passer d'une page à l'autre, d'une scène à l'autre, du Palais aux châteaux, du rôle public à la vie plus privée, le tout agrémenté d'un quiz récapitulatif. Comment s'adresser à un membre de la Cour, quelle est l'histoire de l'hymne «Wilhelmus», album photos… L'enfant s'amuse au cours d'un «parcours» qui peut, plus largement, être aussi très utile pour tout le monde.