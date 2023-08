Quand la douleur devient insupportable à vivre au quotidien

«Et qui peut isoler», relève le Docteur Charles-Aymeric Rimlinger, qui dirige le service depuis peu. La douleur a des conséquences physiques et psychologiques sur celui qui l'affronte, mais aussi sociétales. «L'incompréhension de l'entourage, du milieu professionnel… a des répercussions importantes et peuvent inciter au repli sur soi. Nous aidons aussi les patients à affronter cela et à se réinsérer», précise le Dr Rimlinger.

1 700 patients reçus en 2022

Concrètement, le Centre de Traitement de la Douleur reçoit en ambulatoire des patients envoyés par leur médecin de famille ou d'autres spécialistes. 1 700 personnes ont franchi sa porte en 2022. Problèmes de dos, lombalgies, douleurs généralisées, suivi d'opération chirurgicale, céphalées… le spectre est large. «Pour de nombreux patients, c'est la fin d'un parcours du combattant, après de nombreux bilans, des examens… on pose un diagnostic et on les accompagne», explique le directeur de service.

Des avancées médicales réelles

Notre société n'est pas plus fragile que par le passé face à la douleur, mais elle a développé des facteurs et des contraintes, comme le stress, qui l'amplifient. L'automédication et la doctrine du «ça va passer» ne sont plus des alliées non plus à partir d'un certain stade. «On parle de syndromes douloureux chroniques dès qu'ils dépassent trois à six mois. Il est nécessaire d'adapter la thérapie, chaque problème a sa solution spécifique», précise encore Charles-Aymeric Rimlinger.