Cinéma: Quand la folie DiCaprio s’empare de Cannes

«Léo, je t’aime!». Un peu cliché, ce cri du cœur illustre l’émulation qui s’est emparée de la Croisette après la première du film événement «Killers of the Flower Moon», samedi soir au Festival de Cannes. Car il n’a pas émané d’une fan idolâtre arrivée aux aurores juste pour apercevoir l’acteur de «Titanic» - certains l’ont fait - mais… d’une personne accréditée avant le début de la conférence de presse de l’équipe du film, ce dimanche.

De mémoire, les vétérans du festival n’avaient jamais vu un tel engouement. Obtenir des billets pour la projection presse du film de Martin Scorsese avec ses deux acteurs fétiches - Robert De Niro et Leonardo DiCaprio - relevait du miracle. Plus de deux heures avant l’arrivée des stars, des personnes qui travaillent sur le festival faisaient le pied de grue dans l’espoir d’obtenir un autographe, voire un selfie pour les plus audacieux, avec la vedette du «Loup de Wall Street».