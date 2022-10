Shootings au Luxembourg: Quand la mode et les défilés viennent en aide à l'Ukraine

1 / 15 Andriy Mitin Andriy Mitin Andriy Mitin

La beauté peut aussi être une arme. Réfugiés au Luxembourg suite à la guerre ou installés là depuis plus longtemps, des photographes et modèles ukrainiens utilisent la mode pour aider leur pays. Jeudi soir, un fashion show de la créatrice ukrainienne Elvira Gasanova, organisé par la Luxembourg art& fashion Foundation, viendra en soutien à la campagne de l'ASBL LUkraine. Très dynamique, la diaspora ukrainienne se mobilise sur et hors des podiums.

À l'instar du photographe Andriy Mitin qui est arrivé en mars dernier au Grand-Duché. «Le jour où la guerre a éclaté j'étais en vacances avec ma compagne en Égypte avec deux sacs à dos. Nous avons été bloqués un temps puis nous avons finalement pu venir au Luxembourg chez un ami, Roman, qui est installé ici depuis six ans».

C'est par ses photos, les taxes qu'il paie en Ukraine, l'argent qu'il peut récolter avec d'autres artistes, qu'il s'estime le plus utile à son pays. À Kiev, à seulement 26 ans, il avait deux studios, dont un a fermé, et une académie de photo. Au Luxembourg, il travaille en photo et vidéo, tous azimuts pour des entreprises, des événements, des privés, donne des masterclass aux photographes ukrainiens réfugiés et fait des shootings pour aider les modèles et créateurs de son pays à se faire connaître et à décrocher des jobs.

«Je pense que sur les 5 à 6 000 ukrainiens réfugiés au Luxembourg, il y a une vingtaine ou une trentaine de modèles et autant de photographes», souligne Andriy, qui a aussi pris des photos de plusieurs manifestations de LUkraine «pour montrer aux Européens combien les Ukrainiens ont besoin d'aide».

Logé un temps chez son ami Roman, le photographe et sa compagne ont été accueillis dans une famille à Esch-sur-Alzette et espère pouvoir bientôt trouver un logement. «Mais c'est très compliqué vu les prix». «Vivre en famille d'accueil n'est pas simple notamment pour la famille qui a accepté des étrangers dans sa maison. Nous avons trouvé un langage commun et nous avons créé un projet pour aider à intégrer les Ukrainiens, dans la société luxembourgeoise. Ils nous aident dans mon projet en photographie, dans celui de ma compagne dans les réseaux sociaux.

Ils nous aident à comprendre le Luxembourg, nous véhiculent. C'est un père et son fils, et ils sont vraiment gentils». Andriy, originaire d'Alexandria, a pris la décision de rester au Grand-Duché, à long terme. «Nous avons des perspectives professionnelles ici et nous ne voulons pas trop attendre pour nous décider. Pour les Luxembourgeois et le gouvernement ici aussi c'est difficile de garder des gens qui attendent. Je crois que chacun doit prendre une décision».

Fashion show Gasanova, jeudi soir, 18h30, 2, rue Albert Borschette, à Luxembourg