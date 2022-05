Elisabeth Borne: Quand la nouvelle Première ministre prenait le train au Luxembourg

Élisabeth Borne : Quand la nouvelle Première ministre prenait le train au Luxembourg

PARIS/LUXEMBOURG – Élisabeth Borne, fraîchement nommée Première ministre en France, connaît les réalités des déplacements transfrontaliers.

Le président français Emmanuel Macron a nommé Élisabeth Borne au poste de Première ministre en France, ce lundi. Cela faisait plus de 30 an qu'une femme n'avait plus dirigé un gouvernement chez nos voisins. Au delà de cette anomalie réparée, la nouvelle Première ministre aura la charge de mettre en place la politique définie par le chef de l'État pour son second mandat.