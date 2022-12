Quand l’Algérie ignore les exploits du Maroc

Depuis le début de la Coupe du monde, les médias d’État algériens ne font aucun cas du parcours historique réussi par Hakim Ziyech et consorts.

Parmi les innombrables fans du Maroc présents au Qatar, on doit bien trouver quelques Algériens tout heureux de voir leur voisin marquer l’histoire du football africain. AFP

Le football ne réussit pas toujours à rassembler les peuples. Et moins encore les gouvernements. Alors que l’on se réjouit de cette union sacrée africaine - et plus précisément de celle qui lie les pays arabo-musulmans - prompte à soutenir avec enthousiasme l’épopée marocaine au Qatar, l’Algérie se dissocie de ce formidable engouement général. Du moins ses décideurs car, heureusement, nombre de supporters des Fennecs partagent, eux, la joie des Marocains.

Pour les hauts dignitaires d’Alger, le fait que le voisin marocain soit entré dans l’histoire en devenant la première nation africaine à rejoindre les demi-finales d’une Coupe du monde ne suffit largement pas au dégel des relations, tendues depuis plus de trente ans, entre les deux pays au sujet de la souveraineté du Sahara occidental.



Comme le raconte Le Parisien, la majorité des supporters algériens manifestent un vif soutien à l’équipe nationale marocaine. Un enthousiasme que ne partage malheureusement pas la télévision publique algérienne. La nouvelle de la magnifique qualification du Maroc pour les huitièmes de finale – premier pays arabe à réussir cet exploit – puis, surtout les victoires successives obtenues contre la Belgique et le Portugal ont tout simplement été ignorées par la télévision publique algérienne.

Le silence des médias d’État

La ligne éditoriale choisie – ou imposée – ne laissait d’ailleurs aucune place à l’interprétation. Aucune mention de la première équipe africaine à entrer dans le dernier carré mondial n’a été faite uniquement en raison des fortes tensions diplomatiques entre les deux pays. Ainsi, en Algérie, alors que les amateurs de football n’ont pas été privés de l’occasion de suivre les exploits de l’équipe marocaine et de se réjouir de ces qualifications successives, on en trouve aucune trace dans les journaux et la télévision publique algériens. La nouvelle a donc encore une fois été occultée par les médias d’État algériens dans le journal télévisé francophone de 19h le 10 décembre, tout comme dans l’édition de midi du lendemain.

Plus de relations diplomatiques

Un choix qui résulte de l’escalade des tensions liées à la question du Sahara occidental, qui se sont aggravées ces derniers mois. En août 2021, l’Algérie a en effet rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc et le bras de fer entre les deux pays dominants du Maghreb s’est poursuivi pendant la Coupe du monde. De fortes tensions que même le football n’a pas réussi à faire oublier l’espace de quelques semaines. Au contraire. Depuis le début de la Coupe du monde, Canal Algérie a non seulement systématiquement éclipsé les performances de l’équipe marocaine mais elle s’est orientée vers des images qui offriraient une vision sombre et déclinante de l’État voisin, décrivant une population marocaine perpétuellement anxieuse parce qu’elle vit dans un pays menacé par le «chaos».