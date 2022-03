Bateau du Bangladesh : Quand l’Alzette se mue en Gange

Un bateau du Bangladesh a navigué quelques instants sur les eaux de l’Alzette, mercredi, à l’occasion de l’exposition «Les Voiles anciennes du Bangladesh», à l’Abbaye de Neumünster.

Halim, Kartic et Vojon ont fait le voyage de chez eux, au Bangladesh, jusqu'au Luxembourg. Là, les trois charpentiers ont fait la preuve de leur savoir-faire. Ils ont construit des bateaux, en maquette et en taille réelle, pour l’exposition «Les Voiles anciennes du Bangladesh». Et ont mis en place l'exposition, à l'abbaye de Neumünster.