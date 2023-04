Exposition au Luxembourg : Quand le dino grogne, les enfants s’éclatent

16.04 Samedi et dimanche, de gigantesques reptiles animés grognaient au passage des visiteurs lors de l’exposition «Le monde des dinosaures», à Luxexpo The Box.

Samedi et dimanche, de gigantesques reptiles animés grognaient au passage des visiteurs lors de l’exposition «Le monde des dinosaures», à Luxexpo The Box. Pas de quoi faire peur aux enfants, dont certains tentaient de nourrir les 45 bestioles exposées avec de la barbe à papa.

Iguanodon, quetzalcoatlus, spinosaure… L’expo présentait maintes espèces, dont certaines animées électroniquement et à grande échelle, comme le tyrannosaure de 5 m de haut et 13 m de long . «Les dinosaures sont très réalistes et les panneaux d’information à côté de chaque espèce permettent d’apprendre plein de choses. J’aurais juste aimé qu’il y ait également une exposition de fossiles», évaluait Théophile, 12 ans, hier. Salomée, 7 ans, a apprécié «les dinosaures plus petits, car on pouvait les caresser».