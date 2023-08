Quand le DJ stoppe la demi-finale entre Swiatek et Pegula

La demi-finale entre la Polonaise Iga Swiatek (22 ans, WTA 1) et l’Américaine Jessica Pegula (29 ans, WTA 3) a été interrompue par le DJ dans le money time, samedi à Montréal lors de l’Omnium Banque Nationale.

Dans la confusion, l’arbitre a aussitôt interrompu le jeu et dit : «Pegula, 4-3. Merci à la sono.» Le point a été logiquement rejoué.

Une fois le silence revenu, Swiatek a remporté les quatre échanges suivants et s’est emparée de la deuxième manche.

Fille de Kim et Terry, les propriétaires des Buffalo Bills en NFL et des Buffalo Sabres en NHL, Pegula a finalement remporté le face-à-face (6-2 6-7 6-4) et atteint la finale du tournoi canadien pour la première fois après avoir été éliminée en demi-finale lors des deux dernières éditions.