Jusqu'à -9°C samedi: Quand le Luxembourg décide-t-il de déclencher une alerte au froid?

Pour la troisième fois en quelques jours, MeteoLux dégaine ce vendredi son «avis de froid». Dès minuit vendredi soir, et jusqu'en fin de matinée samedi, «une grande partie» du Luxembourg sera donc placée en vigilance jaune en raison de températures glaciales. Une vigilance jaune déclenchée dès que le mercure descend entre -6 et -10°C. Comme en milieu de semaine, jusqu'à -9°C sont attendus par endroits. «Localement, les températures pourront être plus basses», signale même le prévisionniste, qui pourtant ne déclenche pas le niveau orange, préconisé pour «grand froid» entre -11 et -15°C.